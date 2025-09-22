El Halil'de İsrailliler Filistinlinin Evine El Koydu

El Halil'in Cabari Mahallesi'nde çok sayıda silahlı İsrailli, Akka Abdulmecid Cabari'ye ait odaya el koydu; İsrail bayrağı asıldı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 00:12
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 00:12
Olay ve yerel tepkiler

WAFA ajansının haberine göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil'in Eski Şehir bölgesindeki Cabari Mahallesi'nde çok sayıda silahlı İsrailli, Akka Abdulmecid Cabari'ye ait bir odayı ve çevresini ele geçirerek İsrail bayrağı astı.

Haberde ayrıca, İsraillilerin 3 Eylül'de El Halil'de Nasr ailesi'nin evine de el koyduğu hatırlatıldı.

İnsan Hakları Savunucuları Grubu üyesi Arif Cabir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakınlardaki yasa dışı yerleşim karakolundan gelen onlarca İsraillinin eşyalar ve merdivenler taşıyarak eve yöneldiklerini, gasp edilen evin Filistinlilerin yaşadığı bir mahallenin merkezinde bulunduğunu bildirdi.

El Halil Protokolü hatırlatıldı

Haberde ayrıca, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında Ocak 1997'de imzalanan El Halil Protokolü'ne atıf yapıldı. Protokolde kentin H1 ve H2 olarak ikiye ayrıldığı belirtiliyor; H1, kentin yüzde 80H2 ise yüzde 20lik bir alanı ve Harem-i İbrahim Camisi ile Eski Şehir'i kapsıyor ve güvenlik denetimi İsrail'e ait olacak şekilde düzenlenmişti.

