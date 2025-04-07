El-Halil'deki Saldırıda 4 Filistinli Yaralandı

Batı Şeria'da Yeni Bir Saldırı: 4 Yaralı

Filistin topraklarını gasbeden İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El-Halil kentinde yeni bir saldırı gerçekleştirdi.

Filistin Kızılayı'nın yaptığı açıklamaya göre, saldırı, Mesafir Yatta bölgesindeki Ummul Hayr köyüne yönelik düzenlendi. Bu saldırı sonucunda 4 Filistinli yaralandı ve acil durum ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Saldırının detayları ve yaralıların sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak olay, bölgede artan gerilimi ve çatışmaların devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.