El Halil Sair'de 300 Zeytin ve Badem Ağacı Kesildi

El Halil'e bağlı Sair beldesinde İsraillilerin 200 zeytin ve 100 badem ağacını elektrikli aletlerle kestiği, Huvvara'da bir eve yangın çıkarıldığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 13:51
Çiftçi İsa Şellalde olayın ayrıntılarını anlattı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentine bağlı Sair beldesinde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından ailenin tarlasındaki ağaçların kesildiği bildirildi.

Olayda, çiftçi İsa Şellalde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vadi Sair bölgesindeki arazide bulunan 200 zeytin ve 100 badem ağacının elektrikli aletlerle kesildiğini söyledi.

Şellalde, yaşananlara ilişkin, "Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bütün tarlalarımızı yok etti, geriye sadece harabe bıraktılar." ifadelerini kullandı.

Nablus'a bağlı Huvvara'da da saldırı

Öte yandan, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablusa bağlı Huvvara beldesinde erken saatlerde bir Filistinliye ait evin dış cephesinde yangın çıkarıldığı aktarıldı. Saldırıda evin bazı bölümlerinde maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

