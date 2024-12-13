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El-Hıyam Beldesi Sakinleri Geri Dönmeyi Bekliyor: Hüzün ve Umut

Lübnan'ın el-Hıyam beldesi sakinleri, İsrail'in saldırıları nedeniyle geri dönme özlemi yaşıyor. Hüzünle dolu bekleyiş devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 00:03
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 00:03
El-Hıyam Beldesi Sakinleri Geri Dönmeyi Bekliyor: Hüzün ve Umut

Lübnan'ın güneyinde bulunan el-Hıyam beldesi sakinleri, İsrail ordusunun sürekli saldırıları karşısında evlerine geri dönüş hayali kuruyor. Saldırılar nedeniyle beldelerinin harap olduğu günleri arayan halk, huzur ve güven içinde yeniden inşa etme kararlılığında.

Umm Ali adlı bir sakin, yerel haber ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "El-Hıyam'ın girişine kadar ulaştık ancak giremedik. Ancak döndüğümüzde Allah'ın izniyle orayı yeniden inşa edeceğiz ve başımız dik döneceğiz," dedi. İfade ettiği gibi, el-Hıyam halkı, zor günlerin geride kalacağına inanıyor.

Belde sakini Cihad Abdullah ise, evlerinin yıkılmasından duyduğu üzüntüyü, "Bu yürek dağlayan bir şey" şeklinde tanımladı. El-Hıyam, Lübnan'ın güneyinde en çok hedef alınan ve büyük yıkıma uğrayan bölgeler arasında yer alıyor.

Son olarak, bugün el-Hıyam'da düzenlenen saldırılarda iki kişi yaşamını yitirmiş, üç kişi ise yaralanmıştı. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yaşanan saldırıları "ihanet" olarak nitelendirerek, İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.

İsrail'in Ateşkes İhlalleri Devam Ediyor

27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşması, İsrail tarafından 16 gündür ihlal ediliyor. Lübnan'ın güneyine yönelik bombardımanlar ve insansız hava uçaklarının kullanımı gibi saldırılarla birlikte, toplamda 214 ateşkes ihlali gerçekleşti. Bu saldırılar sonucunda, 30 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralanmıştır.

Ateşkes antlaşmasının ikinci maddesinde, Lübnan hükümeti ve Hizbullah'ın herhangi bir operasyona girişmesini engellemesi gerektiği, bunların yanı sıra İsrail'in de sivil hedeflere karşı hiçbir askeri müdahalede bulunmaması gerektiği ifade ediliyordu.

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