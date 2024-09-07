El İsra Filmi 2025'te Vizyona Girecek

İsrail Zulmünü Anlatan 'El İsra' Filmine Dair Yeni Gelişmeler

2025 yılının sonunda vizyona girmesi planlanan 'El İsra' filmi, aynı isimli romandan uyarlanarak beyaz perdeye taşınacak. Filmin yapımcılığını HMK Film üstlenirken, yapımcı Hacı Mehmet Kılınç önemli açıklamalarda bulundu.

Filmin Konusu ve Çekim Yerleri

'El İsra', İsrail'in Filistin'deki zulümlerini ele alan çarpıcı bir hikaye sunacak. Yapım, New York, İstanbul, Hatay ve Kudüs gibi çeşitli lokasyonlarda çekilecek. Senaryo ise Talat Özpolat ve Cavidan Balcı tarafından kaleme alındı.

Barış Temalı Mesajlar

Film yapımcısı Hacı Mehmet Kılınç, projenin temel misyonunun barış olduğunu vurguladı. "Yapacağımız filmle uluslararası seyircilere ulaşmayı hedefliyoruz. Romanı okuduğumda, 'bu hikayeyi mutlaka filme çekmeliyiz' diye düşündüm," diyerek düşüncelerini paylaştı. Kılınç, özellikle son dönemlerdeki olayların senaryonun güncellenmesine katkı sağladığını belirtti.

Öne Çıkan Temalar

Film, önyargılardan uzak bir şekilde, hiçbir dini veya milleti yargılamadan, barışın önemine dair derin bir bakış açısı sunmayı amaçlıyor.

Özetle, 'El İsra' filmi 2025'in son çeyreğinde vizyona girmesi bekleniyor ve uluslararası izleyicilere barış mesajı vermeyi hedefliyor.