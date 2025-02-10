El Kaide Üyesi Kardeşler Adana'da Yargılandı: Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'na yönelik terör saldırıları ile bağlantılı olarak El Kaide üyesi 2 kardeş için Adana'da yargı süreci başladı. Ahmet ve Yusuf Baykara, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Afrika'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu sanık olarak katılan iki kardeş, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Duruşmada, tanık A.Ö., Yusuf Baykara'nın Suriye'de kendisine silah eğitimi verdiğini savundu. A.Ö., "2016'da El Kaide'ye katıldığımda Yusuf Baykara bana silah eğitimi veren kişidir. Bu eğitim sürecinde 45 günlük eğitim kapsamında çeşitli silahlarla ilgili eğitimler aldım." dedi.

Yusuf Baykara ise iddiaları kabul etmeyerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Suriye'ye insani yardım amaçlı gitmiştim. Herhangi bir terör örgütüne katılmadım." şeklinde konuştu. Kardeşi Ahmet Baykara da, "Eylem ve saldırı planı yapmadım. Ben de yardıma gitmiştim." diyerek suçlamaları reddetti.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

MİT'in Operasyonu

MİT tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, Ahmet Baykara'nın Suriye İdlib'deki TSK üslerine ve konvoyuna yönelik eylemlerinde yer aldığı tespit edilmiştir. Baykara'nın, yapılan operasyon sonrası 15 Ekim 2024'te bir Afrika ülkesinde yakalandığı bildirildi.

Ahmet Baykara'nın ardından, Adana'da saklandığı belirlenen ağabeyi Yusuf Baykara da düzenlenen operasyon sonrasında yakalanmış ve her iki kardeş 17 Ekim 2024'te tutuklanmıştır. Üzerlerinde yürütülen soruşturma neticesinde, sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştır.