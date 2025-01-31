El Kaide Üyesi Kardeşler İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

El Kaide Üyesi Kardeşlerden Biri Afrika'da Yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'deki üslerine ve konvoylarına yönelik düzenledikleri terör saldırıları ile dikkat çeken El Kaide üyesi kardeşler Ahmet (29) ve Yusuf Baykara (30) hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT'in yürüttüğü istihbarat çalışmaları neticesinde hazırlanan iddianameyi kabul etti. İki sanık için 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Ahmet Baykara'nın İtirafları

Kardeşlerden Ahmet Baykara, 2014 yılında ağabeyiyle birlikte Suriye'ye gittiklerini belirterek, “2014-2019 yılları arasında terör örgütü içinde silahlı faaliyetler yürüttük” dedi. Ahmet, Suriye'nin Halep ve İdlib bölgelerinde yürüttükleri eylemler ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Yusuf ile ağır silah ve nöbet tutma eğitimleri aldık.”

“Suriye'de kiraladığımız evde bombalı eylemler için patlayıcılar hazırladık.”

“Yusuf ile birlikte düzenlediğimiz el yapımı patlayıcıları TSK'ya yönelik eylemlerimizde kullandık.”

Yusuf Baykara'nın Açıklamaları

Ağabey Yusuf Baykara da, kardeşiyle birlikte terör örgütü içerisinde silahlı eğitim aldıklarını ve bombalı eylemlerde bulunduklarını itiraf etti. “2017 ve 2018 yıllarında TSK'ya yönelik bombalı eylemlerde kullanılan patlayıcıları ben hazırladım” diyen Yusuf Baykara'nın ifadeleri, eylemlerde planlamacı rolü üstlendiğini gösteriyor.

MİT Operasyonu ve Yargılama Süreci

MİT, Ahmet Baykara'nın Suriye'deki eylemlerden sonra Afrika'ya kaçtığını tespit etti. 15 Ekim 2024'te gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Adana'ya getirilen Baykara, sorgulama sürecinde ağabeyinin de Adana'da olduğunu açıklayınca Yusuf Baykara da yakalandı. Her iki sanık, 17 Ekim 2024 tarihinde tutuklandı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürütülecek olan yargılama süreciyle ilgili gelişmeler, geniş bir güvenlik çerçevesi altında takip ediliyor.