El Kaide Üyesi Kardeşlerin Yargılanması Devam Ediyor

Afrika ve Adana'da yakalanan El Kaide üyesi kardeşlerin yargı süreci Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 13:55
El Kaide Üyesi Kardeşlerin Yargılanması Devam Ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye'deki üslerine ve konvoylarına yönelik düzenlenen terör saldırıları ile ilişkilendirilen El Kaide üyesi iki kardeşin yargılanması devam ediyor.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Baykara ve ağabeyi Yusuf Baykara, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından hazırlanan raporda Ahmet Baykara'nın suç tarihi itibarıyla akıl hastalığının bulunmadığı ve cezai ehliyetinin tam olduğu bilgisine yer verildiğini bildirdi.

Ahmet Baykara, savunmasında El Kaide yapılanmasında yer almadığını öne sürerek, "Eylem ve saldırı planı yapmadım. Suriye'ye yardım faaliyetlerinde bulunmak için gitmiştim. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi. Ağabeyi Yusuf Baykara ise Suriye'ye insani yardım amaçlı gittiğini belirterek, "Terör örgütüne katılmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

MİT'in Başarılı Operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yapılan istihbarat çalışmalarında, Ahmet Baykara'nın Suriye'nin İdlib kentinde bulunan TSK üsleri ve konvoylarına yönelik eylemlerde yer aldığı tespit edildi. TSK'ya yönelik birçok eylemin planlayıcısı olan Baykara'nın, takibin farkına vararak Afrika'ya kaçtığı belirlendi. MİT, 15 Ekim 2024 tarihinde Baykara'yı bir Afrika ülkesinde yakaladı.

Hakkında yapılan soruşturma sonucu Adana'ya getirilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sorgulanan Baykara, Suriye'de eylemleri birlikte gerçekleştirdiği ağabeyi Yusuf Baykara'nın da kentteki saklandığı adreste düzenlenen operasyonla yakalandığını bildirdi.

İşlemleri tamamlanan Ahmet ve Yusuf Baykara, 17 Ekim 2024 tarihinde tutuklanarak, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

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