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El Kaide, Yemen'de 11 Kişiyi Öldürdü: Aralarında Gazeteci de Var

Yemenli Gazeteciler Sendikası, El Kaide'nin 9 yıldır kayıp gazeteciyi de içeren 11 kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 05:09
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 05:09
El Kaide, Yemen'de 11 Kişiyi Öldürdü: Aralarında Gazeteci de Var

El Kaide'nin Terör Eylemi: 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Yemenli Gazeteciler Sendikası, terör örgütü El Kaide'nin 9 yılı aşkın süredir kayıp olan bir gazetecinin de aralarında bulunduğu 11 kişiyi öldürdüğünü duyurdu. Sendikanın yaptığı açıklamada, bu eylemin sivil hedeflere yönelik gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

Gazeteci Mukri’nin Kayıp Hikayesi

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, "12 Ekim 2015'ten bu yana El Kaide tarafından zorla kaybedilen gazeteci Muhammed Ali el-Mukri'nin de aralarında bulunduğu 11 kişinin, çok sayıda sivilin hayatına mal olan bir terör saldırısında yaşamını yitirdiği" ifade edildi. Açıklamada, bu kişilerin El Kaide'nin "mücahitler" olarak adlandırdığı kimselere karşı casusluk yapmakla suçlanarak öldürüldükleri belirtildi.

Suskunluğa Son: Soruşturma Talebi

Sendika, ilgili makamlara suçun soruşturulması, suistimallerin faillerinin yargılanması, gazeteci Mukri'nin cesedinin bulunarak ailesine teslim edilmesi çağrısında bulundu. Mukri, 2015 yılının Ekim ayında Hadramevt ilinin Mukalla ilçesinde El Kaide karşıtı gösterileri takip ederken örgüt tarafından alıkonulmuştu.

Not olarak, El Kaide, 2015'ten Nisan 2016'ya kadar Mukalla ilçesinin kontrolünü ele geçirmişti.

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