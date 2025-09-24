El‑Mevasi'de Susuzluk Silahı: Bir Milyon Filistinlinin Hayatta Kalma Mücadelesi

NUR MEHD ALİ - Gazze Şeridi

Gazze Şeridi'nin güneyindeki El‑Mevasi bölgesinde sıkışıp kalan yaklaşık 1 milyon Filistinli, İsrail'in yürüttüğü saldırılar ve abluka nedeniyle temel hayat kaynaklarından mahrum bırakıldı. Bölge sakinleri, suyun savaşta bir araç olarak kullanıldığını belirterek hayatta kalma mücadelesi veriyor.

İsrail'in 'güvenli insani bölge' olduğunu iddia ederek kuzeydeki Han Yunus'tan göçe zorladığı yüz binlerce insanın El‑Mevasi'ye akını, altyapısı zayıf bölgeyi kritik bir kriz noktasına taşıdı. İsrail ordusunun 16 Eylül'de kuzeydeki Gazze kentinde kara saldırılarına başlaması yeni bir göç dalgası oluşturdu.

El‑Mevasi'de kalanların anlattığına göre, su tankerleri sadece birkaç günde bir geliyor ve hem içme hem temizlik suyu için uzun kuyruklar oluşuyor. Bölge halkı, suya erişim sağlamak için saatlerce bekliyor; özellikle kadınlar ve çocuklar ağır şartlarla karşı karşıya.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana 112 tatlı su kaynağını ve 720 kuyuyu hizmet dışı bıraktı. Hükümete göre bugün El‑Mevasi tamamen insani yaşam koşullarından yoksun olarak yaklaşık 1 milyon kişiyi barındırıyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir bölge sakini, 'Soykırımın başından beri burada temiz içme suyunun yetersizliği en büyük sıkıntımız' diyerek, Gazze kentinden son haftalarda gelen on binlerce kişinin su krizini daha da derinleştirdiğini vurguladı. 'Çocuklarımız susuzluktan dolayı hastalanıyor, hijyen yok, bulaşıcı hastalıklar hızla yayılıyor' ifadelerini kullandı.

El‑Mevasi'deki Necat Kampı'nda yaşayan başka bir Filistinli, kamp halkının 5–6 gün boyunca içme suyuna erişemediğini aktardı. Kampın yaklaşık 60 aileden oluştuğunu ve nüfusunun yaklaşık 1200 kişi olduğunu belirten kaynak, 'Çamaşır yıkayamıyoruz, günlerce kirli kıyafetlerle kalıyoruz' dedi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze kentindeki saldırılar nedeniyle binlerce kişinin daha yerinden edildiğini bildirdi. UNRWA açıklamasında, İsrail'in yerleşim alanlarını, çok katlı binaları ve BM okullarını hedef alması sonucu Gazze'de güvenli bir yer kalmadığı; yerinden edilenlerin temiz su, sanitasyon ve güvenlikten yoksun, aşırı kalabalık kamplarda ve derme çatma çadırlarda yaşadığı vurgulandı.

İsrail ordusunun 5 Eylül'den itibaren Gazze kentindeki çok katlı binaları da hedef almasıyla amaçlanan sürgünler, yaklaşık 1 milyon kişiyi güneye doğru zorladı. Gazze'de nüfus yaklaşık 2,3 milyon iken, yerinden edilenlerin sayısı 2 milyone ulaşmış durumda; çok sayıda kişi defalarca yer değiştirdi.

Sağlık ve temel hizmetlerin çökmesiyle Gazze'de açlık, su, ilaç, tıbbi malzeme ve hijyen ürünleri kıt. Yerel ve uluslararası gözlemciler, İsrail'in 'açlığı ve susuzluğu silah olarak kullandığını' belirtiyor. Sivil altyapının tahrip edilmesi sonucu Gazze'nin yüzde 88'i zarar gördü; sürgün emirleriyle yerinden edilenler sık sık bulundukları bölgelerde de saldırıya maruz kalıyor.

Derme çatma çadırlarda ve aşırı kalabalık kamplarda yaşayan Filistinliler, lavaboların bile yetersiz olduğu bu koşullarda bulaşıcı hastalık riskiyle boğuşuyor. İsrail ordusu ise günlük saldırılarla, yerinden edilenlerin barındığı sivil noktaları hedef almaya devam ediyor.

El‑Mevasi'de yaşayanlar uluslararası toplum ve Arap ülkelerine düzenli su sevkiyatı için çağrı yapıyor; aksi takdirde su krizinin ve buna bağlı hastalıkların daha da ağırlaşacağı uyarısında bulunuyorlar.