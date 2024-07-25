El-Mevasi'de Yer Kalmadı: Filistin Kızılayı Durumu Bildirdi

El-Mevasi'de Çadır Krizi

Filistin Kızılayı, Gazze sınırları içerisinde yer alan El-Mevasi bölgesinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı alanda tek çadır bile kalmadığını açıkladı. Bu durum, özellikle son günlerde İsrail ordusunun Han Yunus'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasıyla daha da kritik hale gelmiş durumda.

İsrail Saldırıları ve Göç

Filistin Kızılayı'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, son dört gün içerisinde yaşanan olaylar neticesinde binlerce Filistinlinin göçe zorlandığı ifade edildi. Saldırılardan ötürü, Gazze'de pek çok aile kalacak yer bulamamakta ve yıkık binaların arasında ya da yol kenarlarında yaşam mücadelesi vermektedir.

Uluslararası Kamuoyuna Çağrı

Açıklamada, "Sözde 'insani bölge' olarak nitelendirilen El-Mevasi'de, artan nüfus nedeniyle tek çadır bile yer bulmak mümkün değil" ifadesine yer verildi. Ayrıca, İsrail ordusunun bölge halkının Gazze'nin kuzeyine geçmesine de izin vermediği belirtilerek, Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi için uluslararası kamuoyunun acil eyleme geçmesi gerektiği vurgulandı.

hemen hemen hiçbir güvenli alana sahip olmayan Gazze'deki insani krizin çözülmesi için gerekli adımların atılması gerekmekte.