El Nino'nun adını duyan marketlerden o ürünün stoğunu yapmaya başladı! Bir daha tüketemeyebiliriz

Pazartesi itibari ile sıcaklıklar ciddi derece de arttı. Yetkililer den gelen bilgiye göre sıcaklıklar daha da artacak ve gıda krizi ile karşılaşmamız son derece normal olacak. Yaşayacağımız sıcak havanın etkisi ile kuraklık olacak ve bu ürünü marketlerden ve hiçbir yerden temin edemeyebiliriz. Detaylar haberimizde…





EL NİNO FELAKETİNİ DUYAN MARKETE KOŞTU! HERKES O ÜRÜNÜ ALIYOR: ARTIK BULAMAYACAKSINIZ

Afrika sıcağı Türkiye'yi vurduktan sonra, ülke El Nino tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Özellikle kuraklık ihtimaline işaret eden uzmanlar, bu ürünü bulmanın zor olacağını söyledi. Bunu duyan insanlar markete koştu ve bu ürünü stoklamaya başladı. Artık bir daha market raflarında göremeyebilirsiniz!

Afrika sıcağı Türkiye'yi vurduktan sonra, ülke El Nino tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Özellikle kuraklık ihtimaline işaret eden uzmanlar, ürünü bulmanın zor olduğunu söyledi. Bunu duyan insanlar markete koştu ve bu ürünü stoklamaya başladı. Artık mevcut olmayabilir!





Afrika sıcağı, sıcaklıkların 45 dereceyi aşmasıyla tüm Türkiye'ye yayıldı. Meteoroloji halkı önümüzdeki birkaç gün içinde daha sıcak hava konusunda uyardı, ancak uzmanlar sıcaklıkların tarımı da etkileyeceğini söylüyor. Suda yetişen bu ürün adeta popüler bir ürün haline geldi. Vatandaşlar uyarıyı duyunca marketlere akın etti.

SICAKLIK VAR O ÜRÜNÜ DE VURACAK! MARKETLERDE ZOR BULUNACAK

Afrika ve Basra'dan Türkiye'ye akan sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar ile hayatı tehdit etmeye devam ederken, sıcak ve nemli hava halkın nefes almasını engelliyor. Meteoroloji, El Nino için günler öncesinden uyarılar yaptı. Meteorolojinin bu uyarısı sonrası ise tarım içinde uzman isimler El nino etkisi ile sorun yaşanacağı duyuruldu.





O ÜRÜNÜN STOĞU YAPILMAYA BAŞLANDI

Uzmanlar, sulak alanlarda yetiştirilen pirincin sıcaklıktan etkilenebileceğini ve bunun da pirinç üretimini azaltabileceğini söyledi. Vatandaşlar haberi duyunca marketlere koştu. İnsanlar pirinç stoklamaya başladı.