El Salvador Başkanı Bukele'den Metal Madenciliği Yasağına Eleştiri

El Salvador Başkanı Bukele, Metal Madenciliği Yasağını Eleştiriyor

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 7 yıldır uygulanan metal madenciliği yasağını sert bir dille eleştirdi. Bukele, bu yasağın ülkesinin ekonomik gelişimine engel olduğunu savunarak, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, yasaklama kararını "saçma" olarak nitelendirdi.

Metal Madenciliğinde Potansiyel Zenginlik

Bukele, El Salvador'un dünyada metal madenciliğini tamamen yasaklayan tek ülke olduğunu belirterek, "Tanrı tarafından bahşedilen bu zenginlik, halkımıza eşi benzeri görülmemiş ekonomik ve sosyal kalkınma sağlamak üzere sorumlu bir şekilde kullanılabilir." dedi.

Altın Yatakları ve Ekonomik Fırsatlar

Devlet Başkanı Bukele, ülkesinin potansiyel olarak dünyada kilometrekare başına düşen en yüksek yoğunluklu altın yataklarına sahip olduğunu iddia etti. Bu bağlamda, altın çıkarılabilecek alanların sadece %4'ünde yapılan çalışmalarda 131 milyon 565 dolar değerinde altın tespit edildiğini açıkladı. Bu rakam, El Salvador'un gayrisafi yurt içi hasılasının %380'ine denk geldiğini vurguladı. Ayrıca, toplam potansiyelin 3 trilyon doları aşabileceğini ifade etti.

Yasağın Arka Planı

El Salvador, 2017 yılında yer üstünde ve altında tüm metal madenciliğini yasaklamıştı. Bu yasağa, Katolik Kilisesi de dahil olmak üzere geniş bir koalisyon, ülkenin su kaynaklarını kirlenmeye karşı koruma gerekçesiyle destek vermişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.