El Salvador Başkanı Bukele: İnsanlık Yeni Bir Karanlık Çağa Giriyor

El Salvador'dan Korkutucu Uyarı

Devlet Başkanı Nayib Bukele, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, dünya genelinde yaşanan bölünmelerin insanlık için ciddi tehlikeler barındırdığına dikkat çekti. Bukele, "Dünya artık bölünmüş, düşmanca ve umutsuz bir durumda," şeklinde bir değerlendirme yaptı.

Özgür Dünya Tehlikede

Konuşmasında, "Özgür dünya artık özgür değil" diyen Bukele, mevcut koşulların insanların yaşamını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Bukele, insanlığın karşı karşıya olduğu bu tehlikeler karşısında, El Salvador'un "yaklaşan küresel fırtınadan" korunmak için bir sığınak olabileceğini ifade etti.

Umudu Koruma Vurgusu

Son olarak, "Yaklaşan karanlığı engelleyemeyiz. Ancak bununla başa çıkmanın bir yolu olarak umudumuzu korumalı ve güvenli bir sığınak yaratmalıyız" dedi.