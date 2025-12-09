Elazığ Belediyesi Dijital Arşiv Sistemi ile Evraklara Hızlı Erişim

2023'te başlatılan Kent Bilgi Sistemi kapsamında milyonlarca evrak dijital ortama aktarıldı

Elazığ Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital Arşiv Sistemi, belediye hizmetlerinin etkinliğini artırırken vatandaşların bilgi ve belgeye erişimini kolaylaştırdı. Sistem, işlem sürelerini kısaltıp hizmet kalitesini yükseltti.

Akıllı şehir uygulamaları doğrultusunda geliştirilen çalışmalar, vatandaşlardan olumlu geri dönüş alıyor. 2023 yılında hayata geçirilen Kent Bilgi Sistemi içinde yer alan altı ana başlık arasındaki Dijital Arşiv Sistemi ile milyonlarca evrak dijital ortama taşındı.

Yıllardır dosyalarda saklanan evrakların elektronik ortama aktarılması, hem vatandaşlara daha hızlı hizmet sunulmasını sağladı hem de belediyenin modern, çağdaş bir yapıya kavuşmasına katkıda bulundu. Oluşturulan dijitalleşme süreciyle belgelerin kaybolma veya zarar görme riski ortadan kaldırıldı ve kurumsal hafıza güvence altına alındı.

Kurulan sistem sayesinde belediye bünyesinde uzun süre dosyalarda korunan imar, ruhsat, proje ve karar evrakları artık sadece birkaç saniyede erişilebilen kayıtlara dönüştü. Bu sayede belediyeye başvuran vatandaşlar, ilgili belgelere daha sistematik ve kolay şekilde ulaşabiliyor.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü duyurusuna göre, dijital belediyecilik çalışmalarını yürüten Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından Kent Bilgi Sistemi kapsamında hayata geçirilen Dijital Arşiv Uygulaması ile belediye arşivi dijital ortama aktarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kurulan sistem sayesinde vatandaşlarımıza belediye hizmetlerimizin daha etkin ve kaliteli sunulması olanağı sağlanırken, vatandaşlarımızın da sunulan hizmetlerden daha hızlı ve kolay yararlanmasına olanak sağlanmıştır. Her alanda vatandaşımızın yaşamını kolaylaştıracak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz".

ELAZIĞ BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN DİJİTAL ARŞİV SİSTEMİ, BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRIRKEN VATANDAŞLARIN İHTİYAÇ DUYDUĞU BİLGİ VE BELGEYE ULAŞMA İHTİYACINI DA KOLAYLAŞTIRDI