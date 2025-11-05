Elazığ’da 1 milyon 600 bin liralık Osmanlı kehribarı tespih alımı

Elazığlı kuyumcu Muhammed Özdemir, tespih ustası Hadin Bulut’tan 10 Osmanlı kehribarı tespihi 1 milyon 600 bin liraya satın aldı; koleksiyon ve yatırım amaçlı.

Muhammed Özdemir, Elazığ’da kuyumculuk yapan bir isim olarak, tespih tutkusunu yatırım anlayışıyla birleştirerek tespih ustası Hadin Bulut'tan 10 adet Osmanlı kehribarı tespihi toplam 1 milyon 600 bin lira karşılığında satın aldı.

Koleksiyon ve yatırım tercihi

Özdemir, Osmanlı döneminden kalma kehribar tespihlerin hem manevi hem de maddi değer taşıdığına dikkat çekti: "Bu tespihler hem koleksiyon değeri taşıyor hem de gelecek için önemli bir yatırım. En kıymetlisini ise çocuğuma hatıra olarak bırakacağım"

"Tespih aşkını çeken bilir" diyen Özdemir, yıllardır tespih çekmenin kendisi için bir tutku haline geldiğini vurguladı. Tespihlerin hem kültürel bir miras hem de sabrın sembolü olduğunu belirten Özdemir, tespih meraklılarının bu değeri çok iyi anladığını ifade etti.

Özdemir, "Bu iş zevk işi benim için öncelikle. Bu zevkin yanında bu tespihleri aldığımda zarar da etmiyorum, yatırımdır. Kazandırdığı içinde bir artısı oradan geliyor.1 milyon 600 bin liralık burada alışveriş yaptık. Bir araba parasını tespihe verdik. İnsanlar diyor bunlar acaba kafayı mı yedi. Tespihe bu kadar para mı verilir? Ama bilmiyorlar bunlar tarihi eser. Osmanlı döneminden önce olanlar bile var. Şimdi renkleri değiştiğimi ayrı bir değer oluyor. Bunların hem renk yapıları hem damar yapıları hem de hissiyat olarak fiyatları değişiyor. Bu tespihlere aşığız. Bu aşkı çeken bilir. Bazıların araba koleksiyonu var bazılarının pırlanta koleksiyonu var. Herkesin bir zevki var. Benim yüzüğüm bile Osmanlı kehribarıdır. Ben böyle materyallere çok değer veriyorum. Bu tespihleri çocuğuma yatırımlık olarak bırakacağım" diye konuştu.

Usta Hadin Bulut’un değerlendirmesi

Tespih ustası Hadin Bulut ise alıcıyla uzun yıllara dayanan bir ilişki içinde olduklarını ve nadir parçaların koleksiyon değerine dikkat çekti: "Tespihe çocukluğundan beridir bir merakı var. Bayağı bir koleksiyon biriktirdi. Fiyat olarak söylemek istemiyorum ama bir villa parası kadar vardır. Ben tespih satıyorum ama benden daha fazla kıymetli tespih toplamıştır. Bu tarz ürünler fazla bulunmuyor. Bizim tanıdıklarımıza satmamızın nedeni bizim içinde iyi oluyor. Yarın müşteri geldiği zaman biz koleksiyonerleri arıyoruz. Değeri neyse ödüyoruz ve tekrar alıyoruz. Bu tür ürünler artık fazla bulunmuyor. Malzeme ne kadar nadirse o kadar kıymetli oluyor"

