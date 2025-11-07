Elazığ'da 11 Yaşındaki Otizmli Çocuğun Kayıp Görüntüleri Ortaya Çıktı

Elazığ'da 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen'in kaybolması sonrası arama çalışmaları sürüyor; güvenlik kamerası Akçakiraz'da çocuğun yolda yürüdüğü anları kaydetti.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:44
Arama çalışmaları 228 personelle, 35 kilometrelik alana yayıldı

Olay, önceki gün merkeze bağlı Gümüşkavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen, öğlen saatlerinde kimsenin haberi olmadan evden çıktı.

Ailesi ve mahalle sakinleri Bilen'i tüm aramalarına rağmen bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, PAK, UMKE, Su Altı Arama Kurtarma, Polis Özel Harekat ve jandarma ekibi sevk edildi.

Daha önce birkaç kez evden kaçtığı ve suyu sevdiği öğrenilen çocuğun bulunması için ekipler arama çalışması başlattı. İz takip köpeğinin de destek verdiği çalışmalar özellikle bölgedeki dere çevresinde yoğunlaştırıldı. Dere içinde ve çevresindeki taramalarda bir ize rastlanılmadı.

Çalışmalar 228 personel ile 35 kilometrelik alana yayıldı.

Öte yandan, kaybolan çocuğun kayıp ihbarından sonra Akçakiraz Beldesi Yeşilyurt Mahallesi Diyarbakır Bulvarı'nda yolda yürüdüğü anların görüntüsü bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin çocuğun kaybolduğu güne ait olduğu bildirildi.

