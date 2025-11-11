Elazığ’da 11 Yaşındaki Veysel Bilen’in Cansız Bedeni Bulundu: Vali Hatipoğlu’ndan Açıklama

Elazığ’da 11 Yaşındaki Veysel Bilen’in Cansız Bedeni Bulundu

Vali Hatipoğlu: "Olayla ilgili soruşturma savcılık tarafından devam edecek"

Elazığ’da bir haftadır kayıp olan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilenin cansız bedeni, evinden 10 kilometre uzaklıkta bulunan atık su arıtma tesisi kanalizasyonunda bulundu.

Bilen’in cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine giderek incelemelerde bulunan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu basına açıklama yaptı.

Vali Hatipoğlu, tüm değerlendirmeler göz önünde bulundurularak soruşturmanın süreceğini belirterek, "Bugün öğle saatlerinde bir çalışmada açıklamalarda bulunmuştuk ancak maalesef Veysel Bilen isimli çocuğumuzun cansız bedenine evinden 10 kilometre uzakta bir çayda bulunduk. Bu anlamda çok üzüntülüyüz..." dedi.

Hatipoğlu, arama çalışmalarına ilişkin, "Yaklaşık 250 personelimiz, emniyetimiz, jandarmamız, AFAD’ımız, gönüllülerimizle birlikte bölgeyi tarıyorduk. Tüm foseptiklere, çukurlara, su birikintilerine, olası ihtimal dahilinde olduğunu gördüğümüz tüm metruk yapılara, inşa halindeki yerlere baktık. 55 kilometre karenin üzerinde bir alanı gece gündüz taradık. İHA’larımız bize destek verdi, dronlarla zaten sürekli olarak hem jandarmamız hem emniyetimiz gece gündüz çalıştılar." ifadelerini kullandı.

Vali Hatipoğlu ayrıca, "Kendilerine buradan özellikle PAK timimize ve özel harekata, jandarmamıza, AFAD ekiplerimize, SUALTA ekibimize teşekkür ediyoruz. Çok fedakarca çalıştılar." dedi.

Hatipoğlu, son olarak "Olayla ilgili soruşturma savcılık tarafından devam edecek farklı bir konu var mı yok mu diye tüm değerlendirmelerimizle şu an itibariyle söyleyebileceğim bunlardan ibaret. Başımız sağ olsun" diyerek ailesine ve halka başsağlığı diledi.

