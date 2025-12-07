Elazığ'da 18 Yaşındaki Yağmur Utku Kayıp: Arama Çalışmaları Sürüyor

Elazığ'da 18 yaşındaki Yağmur Utku kayboldu

Elazığ'ın Güneykent Mahallesi Yemişlik bölgesinde yaşayan 18 yaşındaki Yağmur Utku, sabah ekmek almak için evden çıktı ve bir daha geri dönmedi.

Olayın gelişimi

Ailesi genç kızı bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye yönlendirilen ekipler, Yağmur Utku'yu bulmak için arama çalışmalarına başladı.

Yetkililerin çağrısı

Ekipler, genç kızın görülmesi veya yerine dair bilgi sahibi olunması durumunda vatandaşların 112'yi arayarak bildirmesini istedi.

