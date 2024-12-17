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Elazığ'da 190 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 190 litre kaçak etil alkol ve 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 15:40
Elazığ'da 190 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Elazığ'da Kaçak Alkol Operasyonu

Elazığ'da, 190 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Operasyon, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sahte içki ticareti ile toplum sağlığını tehlikeye atan ve haksız kazanç sağlayan şüphelilerin peşine düştü.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 190 litre kaçak etil alkol ve 2 alkol kiti ele geçirildi. Şüphelilere yönelik gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Bu operasyon, Elazığ'da toplum sağlığını korumaya yönelik sürdürülen mücadelenin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Elazığ'da 190 litre kaçak etil alkol geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da 190 litre kaçak etil alkol geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

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