Elazığ'da 28. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Şairler Yürüyüşüyle Başladı

Yusuf Has Hacib anısına 'Altaylardan Hazar'a' temasıyla 27 şair bir araya geldi

Elazığ'da düzenlenen 28. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları etkinliği, Şairler Yürüyüşü ile başladı. Etkinlik, Kutadgu Bilig'in yazarı Yusuf Has Hacib anısına ve 'Altaylardan Hazar'a' temasıyla gerçekleşiyor.

27 şair etkinliğe Kırgızistan, Kosova, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kerkük ve Türkiye'den katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Elazığ Belediyesi Mehter Takımı gösterisinin ardından şairler, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar; Türk bayrakları ve mehterân takımı eşliğinde Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'ne kadar yürüdü.

Merkezde minyatür sergisinin açılışı yapıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 28. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları'nın ülkenin en uzun soluklu şiir etkinliği olduğunu belirtti. Hatipoğlu konuşmasında Çin Seddi'nden Viyana sınırlarına kadar sadece hakimiyet değil aynı zamanda adaleti, şefkati, merhameti taşıyan bir millet olmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

İşte biz de şairlerimizi buluşturarak bu büyük dünyaya güçlü bir mesaj veriyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki merhamet, kardeşlik, birlik ancak paylaştıkça, bir araya geldikçe gerçekleşmektedir ve yaşanmaktadır. Biz de bugün Elazığ'da o derin kültürümüzün izlerini hep birlikte yaşıyor, yaşatıyor ve buradaki gençlerimiz vasıtasıyla gelecek nesillere aktarıyoruz.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da Hazar Şiir Akşamları'nın 28'incisini gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Şerifoğulları, Türk Dünyası'nın kadim coğrafyası Orta Asya'nın kutlu rüzgarının Elazığ'da estiğini aktararak şu ifadeleri kullandı:

Bugün tarihimizin, kültürümüzün ve gönül birliğimizin sesi Harput’un taşında, Hazar Gölü’nün sükutunda yankılanıyor. Hazar Şiir Akşamları, bu yıl yalnızca şiirle değil, Türk Dünyası’nın kültürel ve sanatsal esintileriyle de yepyeni bir soluk kazanıyor.

Şerifoğulları, Türk Dünyası'nın kültürel bağlarını güçlendirmenin görev değil gönül borcu olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından şairler şiirlerini okudu. Programa; AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik, yarın sona erecek.

