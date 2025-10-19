Elazığ'da 28. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları Sona Erdi: Kutadgu Bilig Anıldı

Elazığ'da 28. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları sona erdi

Program ve tören

Elazığ'da Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 28. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları, 'Altaylardan Hazar'a' temasıyla Yusuf Has Hacib anısına düzenlenerek tamamlandı. Program saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Türk Dünyası Toplulukları dans gösterileriyle başladı.

Programa katılan Vali Numan Hatipoğlu, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan ile Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar adına Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yusuf Kaan Yıldırım'a Türk Dünyası Hizmet Ödülü takdim etti.

Bilal Erdoğan'ın mesajı

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan etkinlikte yaptığı konuşmada, Elazığ'da 28 yıldır devam eden bu kültürel ve sanatsal etkinliğin önemine vurgu yaptı. Erdoğan, günümüzde değerlerin seyreltilmiş zamanlarda bulunduğunu, kadim mirasın korunmasının hayati olduğunu belirtti.

Erdoğan, Birlik olarak 10 yıldır sadece Türk dünyasında değil tüm dünyada geleneksel sporların ve kültürün yeniden ihya edilmesini hedeflediklerini, bunun küresel kültürel erozyonla mücadelede önemli bir adım olduğunu kaydetti. Gençlere Kutadgu Bilig'i okumalarını tavsiye eden Erdoğan, kültür aktarımının öncelikli hedeflerinin gençler olduğunu ifade etti.

Türk dünyası yüzyılı hedefi ve destekleyen kurumlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu etkinlikte Türkiye Yüzyılı vizyonu içinde Türk dünyası yüzyılı hedefinin önemli bir adım olduğunu söyledi. Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde işbirliği adımlarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise bu yıl etkinliğin Yusuf Has Hacib anısına düzenlendiğini ve Kutadgu Bilig'in adalet, hikmet ve erdem esaslarını ortaya koyduğunu hatırlattı. Mumcu, Türkiye Yüzyılı vizyonunun kadim değerlere dayanarak kültür ve sanatı çağın merkezine taşımayı hedeflediğini belirtti.

Katılımcılar ve etkinliğin önemi

Programa AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdulhadi Turus, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik boyunca şiirin, edebiyatın ve kültürel mirasın genç kuşaklara aktarılmasının önemi sıkça vurgulandı. Organizasyon, Türk dünyasının ortak kültürel mirasını yaşatma ve gençlere özgüven aşılamada önemli bir platform olarak değerlendirildi.

28. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları, Elazığ'da kültür, sanat ve edebiyat buluşması olarak hafızalarda yer edecek şekilde sona erdi.

