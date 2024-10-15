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Elazığ'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem Bestirildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem hakkında Valilik açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 00:41
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 00:41
Elazığ'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem Bestirildi

Elazığ'da Deprem Gerçekleşti

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, saat 00.05'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi sosyal medya hesabından edinilen bilgilere göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Valilikten Açıklama Geldi

Elazığ Valiliği, deprem ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sivrice ilçemizde, saat 00.05'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Bu sarsıntının ardından saat 00.16 itibarıyla ilimizdeki AFAD ve 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Tüm birimlerimiz, depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir," bilgilerini paylaştı.

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