Elazığ'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem Bestirildi

Elazığ'da Deprem Gerçekleşti

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, saat 00.05'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi sosyal medya hesabından edinilen bilgilere göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Valilikten Açıklama Geldi

Elazığ Valiliği, deprem ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sivrice ilçemizde, saat 00.05'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Bu sarsıntının ardından saat 00.16 itibarıyla ilimizdeki AFAD ve 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Tüm birimlerimiz, depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir," bilgilerini paylaştı.