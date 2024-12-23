Elazığ'da 5 Ton 880 Kilogram Kaçak Et Ele Geçirildi

Elazığ'da İlginç Bir Kaçak Et Operasyonu

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 5 ton 880 kilogram kaçak et ele geçirildi.

Kamyon Durduruldu, Kaçak Et Bulundu

Kovancılar Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Gülüşkür Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Elazığ-Bingöl kara yolundaki bir uygulama noktasında şüpheli bir kamyonu durdurdu.

Yapılan aramada, kamyonun kasasında Van'dan Elazığ'a getirildiği belirlenen, irsaliye ve faturası bulunmayan kaçak etler tespit edildi.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Ele geçirilen kaçak etlerin temin edilmesi sürecinde rol oynayan Ö.A, sevkiyatını gerçekleştiren N.Ş ve kent merkezinde teslim alacağı belirlenen L.T. gözaltına alındı.

Üç şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaçak Etler İmha Edilecek

Kaçak etler, Kovancılar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edilirken, yapılacak incelemenin ardından imha edileceği bildirildi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kamyon kasasında 5 ton 880 kilogram kaçak et ele geçirildi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kamyon kasasında 5 ton 880 kilogram kaçak et ele geçirildi.