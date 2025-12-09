Elazığ'da 60 kiloluk dev turna balığı çam sırığıyla taşındı
Murat Nehri'nde at-çek yöntemiyle yakalanan dev balık, taşıma güçlüğü nedeniyle sırığa bağlandı
Elazığ'da amatör balıkçılar, Murat Nehri'nde at-çek yöntemiyle yakaladıkları 60 kiloluk dev turna balığını kıyıya çıkardı.
Yakaladıkları dev turnayı tek başlarına taşıyamayan balıkçılar, balığı bir çam sırığına bağlayarak omuzlarda taşıdı.
İki balıkçının dev turnayı taşımak için yaşadığı güçlük anları, cep telefonu ile kayıt altına alındı.
