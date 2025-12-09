DOLAR
Elazığ'da 60 kiloluk dev turna balığı çam sırığıyla taşındı

Elazığ'da Murat Nehri'nde at-çek yöntemiyle yakalanan 60 kiloluk dev turna balığı, taşıma zorluğu nedeniyle çam sırığına bağlanıp omuzlarda taşındı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 12:11
Elazığ'da 60 kiloluk dev turna balığı çam sırığıyla taşındı

Elazığ'da 60 kiloluk dev turna balığı çam sırığıyla taşındı

Murat Nehri'nde at-çek yöntemiyle yakalanan dev balık, taşıma güçlüğü nedeniyle sırığa bağlandı

Elazığ'da amatör balıkçılar, Murat Nehri'nde at-çek yöntemiyle yakaladıkları 60 kiloluk dev turna balığını kıyıya çıkardı.

Yakaladıkları dev turnayı tek başlarına taşıyamayan balıkçılar, balığı bir çam sırığına bağlayarak omuzlarda taşıdı.

İki balıkçının dev turnayı taşımak için yaşadığı güçlük anları, cep telefonu ile kayıt altına alındı.

ELAZIĞ’DA NEHİRDE YAKALANAN 60 KİLOLUK DEV TURNA BALIĞINI,ÇAM SIRIĞINA BAĞLAYIP TAŞIDILAR

ELAZIĞ’DA NEHİRDE YAKALANAN 60 KİLOLUK DEV TURNA BALIĞINI,ÇAM SIRIĞINA BAĞLAYIP TAŞIDILAR

ELAZIĞ’DA NEHİRDE YAKALANAN 60 KİLOLUK DEV TURNA BALIĞINI,ÇAM SIRIĞINA BAĞLAYIP TAŞIDILAR

