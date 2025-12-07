Elazığ'da 60 kiloluk dev turna Murat Nehri'nde yakalandı

Elazığ'da amatör balıkçılar Murat Nehri'nde at-çek yöntemiyle 60 kiloluk dev turna yakaladı; Palu'da sokağa asarak sergilediler.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 10:38
Amatör balıkçıların şaşkınlığı ve Palu'da sergilenen av

Elazığ'da amatör balıkçılar, Murat Nehri'nde at-çek yöntemiyle yakaladıkları 60 kiloluk dev turna balığını kıyıya çıkardı.

Yakaladıkları balığı gösteriş amaçlı sergilemek isteyen balıkçılar, turnayı Palu'nun en işlek caddesinde ağaca astı. O anlar çevredekilerin dikkatini çekti.

Balıkçılar, daha önce böyle büyüklükte bir balık yakalamadıklarını ve balığın büyüklüğünü görünce şaşırdıklarını belirtti.

