Elazığ'da 60 kiloluk dev turna Murat Nehri'nde yakalandı

Amatör balıkçıların şaşkınlığı ve Palu'da sergilenen av

Elazığ'da amatör balıkçılar, Murat Nehri'nde at-çek yöntemiyle yakaladıkları 60 kiloluk dev turna balığını kıyıya çıkardı.

Yakaladıkları balığı gösteriş amaçlı sergilemek isteyen balıkçılar, turnayı Palu'nun en işlek caddesinde ağaca astı. O anlar çevredekilerin dikkatini çekti.

Balıkçılar, daha önce böyle büyüklükte bir balık yakalamadıklarını ve balığın büyüklüğünü görünce şaşırdıklarını belirtti.

ELAZIĞ’DA AMATÖR BALIKÇILAR, MURAT NEHRİ’NDE 60 KİLOLUK DEV TURNA BALIĞI YAKALADI