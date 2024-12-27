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Elazığ'da 7 Kilo 882 Gram Esrar Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı

Elazığ'da depoda 7 kilo 882 gram esrar bulunan şüpheli tutuklandı. Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlendi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 21:44
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 22:00
Elazığ'da 7 Kilo 882 Gram Esrar Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo 882 Gram Esrar Ele Geçirildi

Elazığ'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Sanayi Mahallesi'nde önemli bir operasyona imza attı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, bir şüphelinin evine ait depoda 7 kilogram 882 gram toz esrar ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bu operasyon, Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Elazığ'da evine ait depoda 7 kilo 882 gram toz esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da evine ait depoda 7 kilo 882 gram toz esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

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