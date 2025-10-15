Elazığ'da 7. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi Sona Erdi

Fırat Üniversitesi ev sahipliğindeki 7. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi Elazığ'da tamamlandı; son oturumda "Afetlerde Aile ve Dezavantajlı Gruplar" ele alındı.

Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde, afet farkındalığını artırmak ve sürdürülebilir, dirençli şehirler inşa etmek amacıyla düzenlenen 7. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi Elazığ'da tamamlandı. Kongre, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu himayesinde; AFAD, Türk Kızılay, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi işbirliğiyle bir otelde önceki gün başladı ve bugün son oturumuyla sona erdi.

Final Oturumu: Afetlerde Aile ve Dezavantajlı Gruplar

Kongrenin bugünkü son oturumunda "Afetlerde Aile ve Dezavantajlı Gruplar" konusu ele alındı. FÜ Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahar Demirel, konuşmasında 24 Ocak 2020 Elazığ ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin mühendis ve akademisyen olarak hayatında dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Demirel, afetin yalnızca yıkılan binalar, hasar gören yollar veya kırılan kolonlar olmadığını; "Afetin, aynı zamanda parçalanan hayatlar, dağınık aileler, korku içindeki çocuklar, yalnız kalan yaşlılar, temel ihtiyaçlara ulaşamayan kadınlar ve görünmez hale gelen engelliler" olduğunu söyledi. Saha çalışmaları sırasında bir mühendis olarak kalem ve cihaz taşıdığını, ancak aynı zamanda bir kadın, bir anne ve bir insan olarak yıkılan yuvalara ve kaybolan hayallere de şahit olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Demirel, deneyimlerinin afetlerin toplumsal dokuyu derinden sarstığını gösterdiğini; bu nedenle dayanıklılığın yalnızca mühendislikle veya statik hesaplarla sağlanamayacağını, toplumun en kırılgan kesimlerini de içine alan ve onları yalnızca "yardıma muhtaç" değil katkı sunabilecek bireyler olarak gören kapsayıcı bir anlayışla mümkün olacağını ifade etti.

Konuşmanın ardından alanda uzman katılımcılar sunumlarını gerçekleştirdi ve Prof. Dr. Demirel, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Katılım

Kongreye akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Elazığ'da afetlere karşı farkındalığın artırılması, sürdürülebilir ve dirençli şehirlerin inşası amacıyla Fırat Üniversitesi (FÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen "7. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi" tamamlandı.

