Elazığ'da 70 Yaşındaki Kadının Cumhuriyet Şiiri Sosyal Medyada Beğeni Topladı

Elazığ'da 70 yaşındaki Kıymet Diler'in 29 Ekim'de okuduğu "Cumhuriyet ve Atatürk" şiiri sosyal medyada geniş beğeni topladı.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 23:13
Elazığ'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende anlamlı görüntüler kaydedildi. Şahinkaya İlkokulu ve Ortaokulu'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla bir program gerçekleştirildi.

Beyaz tülbentli ve şalvarlı 70 yaşındaki Kıymet Diler, okulda okuyan torunu için katıldığı programda "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu bir şiir okudu. Diler'in performansı öğretmen ve öğrenciler tarafından büyük beğeni topladı.

Okul Müdürü Alparslan Kılınç, Diler'in okuduğu şiire ilişkin videoyu ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı. Kılınç, "Şahinkaya İlk/Ortaokulu'nda Cumhuriyetimizin 102. yılını öğrenci ve velilerimizle büyük bir coşkuyla kutladık. Teyzemiz de okuduğu Cumhuriyet şiiri ile bizleri coşkulandırdı. Teyzemize çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Sosyal Medyada Yoğun İlgi

Paylaşımın ardından video, başka hesaplarca da yeniden paylaşılarak sosyal medyada geniş yankı buldu. Vali Numan Hatipoğlu ise Kılınç'ın paylaşımını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından retweet yaparak, "Ablamıza selam ve sevgilerimi iletiyorum. En kısa zamanda kendisini ziyarete geleceğim. Yaşasın Cumhuriyet." açıklamasında bulundu.

