Elazığ'da Acil Sağlık Hizmetleri Haftası: UMKE Standı ve Temel Yaşam Eğitimi

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü ve UMKE, alışveriş merkezindeki standta vatandaşlara temel yaşam desteği ve OED kullanımı konusunda uygulamalı eğitim verdi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 14:07
Alışveriş merkezinde uygulamalı bilgilendirme

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında, vatandaşlara yönelik bir stand çalışması düzenlendi.

Etkinlik, vatandaşların yoğun uğrak yerlerinden bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından kurulan stantta katılımcılara temel yaşam desteği ve OED kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Uygulamalı pratikler eşliğinde, UMKE ekipleri ekipman ve malzemelerini tanıtarak ziyaretçilere uygulamalı gösterimler sundu.

Stand çalışması, vatandaşların acil sağlık müdahaleleri hakkında bilinçlenmesine ve temel uygulamaları deneyimlemesine olanak sağladı.

