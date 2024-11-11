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Elazığ'da Anestezi Doktoru Evinin İçinde Ölü Bulundu

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görevli anestezi doktoru S.B. (36), evinde ölü bulundu.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 14:40
Elazığ'da Anestezi Doktoru Evinin İçinde Ölü Bulundu

Elazığ'da anestezi doktoru S.B. (36), evinde ölü bulundu. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görevli olan doktor, sabah mesaiye gitmedi. Durumu fark eden meslektaşları, telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler eve girdiğinde S.B.'yi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrolde, doktorun hayatını kaybettiği belirlendi.

S.B.'nin cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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