Elazığ'da Atatürk'ü Su Altında Andılar

Elazığ'da Anma Töreni

Elazığ'da, su sporları tutkunları büyük bir anlam yükleyerek, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü su altında andılar. Doğu Su Sporları Kulübü üyeleri, 86. ölüm yıldönümünde düzenledikleri etkinlikle, Keban Baraj Gölü'nde dalış gerçekleştirdi.

Atatürk'ün Gözleri

Kulüp üyeleri, dalış sırasında su altında açtıkları 'Atatürk'ün Gözleri' isimli posteri ile Ulu Önder'i onurlandırdı. Kulüp başkanı Ayaz Ziya Kaya, bu anlamlı etkinliğin sebeplerini şu sözlerle açıkladı:

"Atatürk'ü anmak için su altında bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu kapsamda, Atatürk'ün gözlerini yansıtan ve su altında net olarak görülebilen özel bir poster hazırladık. Ulu Önder Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin 86. yıl dönümünde kulüp olarak saygı ve minnetle anıyoruz."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Elazığ'da su sporları kulübü üyeleri, Büyük Önder'i su altında "Atatürk'ün Gözleri" isimli posteri açarak andı.

Elazığ'da su sporları kulübü üyeleri, Büyük Önder'i su altında "Atatürk'ün Gözleri" isimli posteri açarak andı.