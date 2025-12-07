Elazığ’da Av Turizmi: 200 Kiloluk Yaban Domuzu Avlandı
Yurtdışından gelen avcılar, Bakanlık izniyle dağlık alanda av yaptı
Av turizmi kapsamında yurtdışından gelen yabancı avcılar, Elazığ’ın dağlık alanlarında 200 kilo ağırlığında bir yaban domuzu avladı.
Avcılar, Tarım ve Orman Bakanlığından alınan izinle araziye çıktı ve yaklaşık 200 kiloluk yaban domuzuyu avladı.
Çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen bu yaklaşık 200 kiloluk yaban domuzunu görenler hayrete düştü.
