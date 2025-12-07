Elazığ’da Av Turizmi: 200 Kiloluk Yaban Domuzu Avlandı

Elazığ’da yurtdışından gelen avcılar, Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle dağlık alanda yaklaşık 200 kiloluk yaban domuzu avladı.

Yurtdışından gelen avcılar, Bakanlık izniyle dağlık alanda av yaptı

Av turizmi kapsamında yurtdışından gelen yabancı avcılar, Elazığ’ın dağlık alanlarında 200 kilo ağırlığında bir yaban domuzu avladı.

Avcılar, Tarım ve Orman Bakanlığından alınan izinle araziye çıktı ve yaklaşık 200 kiloluk yaban domuzuyu avladı.

Çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen bu yaklaşık 200 kiloluk yaban domuzunu görenler hayrete düştü.

