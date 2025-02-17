Elazığ'da Baca Yangınında İtfaiye Erinin Çatıdan Düşmesiyle Yaralı Sayısı Artıyor

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yangına müdahale eden itfaiye eri çatıdan düşerek yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 23:56
Elazığ'da Baca Yangınında İtfaiye Erinin Çatıdan Düşmesiyle Yaralı Sayısı Artıyor

Elazığ'da Baca Yangınına Müdahale Sırasında İtfaiye Erinin Yaralanması

Elazığ'ın Karakoçan ilçesindeki Kulubaba Mahallesi'nde meydana gelen baca yangınında, itfaiye eri C.S, müdahale esnasında çatıdan düşerek yaralandı. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Olayın Detayları

İki katlı bir evin bacasında çıkan yangın sonrası, çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye eri C.S, ekip arkadaşlarıyla birlikte yangına aktif olarak müdahale ederken, talihsiz bir şekilde evin çatısından düştü.

Sağlık Durumu İyi

Hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, C.S'yi Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan ilk müdahaleler sonucunda, yaralı itfaiye erinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının Söneneyişi

Çevreye yayılan dumanla birlikte paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

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