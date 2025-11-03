Elazığ'da Beton Mikseri Hazar Gölü'ne Devrildi: Sürücü Yaralandı

Kaza ve kurtarma çalışmaları

Elazığ'ın Maden ilçesinde, Hazar Gölü'ne devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sivrice-Maden sahil yolunun Plajköy Köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücünün kimliği ve plakasının henüz öğrenilemediği beton mikseri kontrolden çıkarak göle devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın kabin kısmının bir bölümü su yüzeyinde kalan ve sürücü araçta sıkışan kişi ekipler tarafından sudan çıkarıldı.

Ambulanstaki ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

