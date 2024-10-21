Elazığ'da Beton Pompası Yayaya Çarptı: 71 Yaşındaki İsmail Mamur Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Trajedi: Beton Pompası Yayaya Çarptı

Elazığ'ın Akpınar Mahallesi'nde meydana gelen feci kaza, yerel halkı derinden üzdü. B.T. yönetimindeki 23 AAD 333 plakalı beton pompası, İsmail Mamur adındaki 71 yaşındaki bir yayaya çarparak onun hayatına son verdi.

Olay Yeri ve İhbar

Kaza, Şehit İdris Doğan Caddesi'nde, Mamur'un yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada gerçekleşti. Olayın ardından çevredekiler hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Olay yerine ulaştırılan sağlık ekipleri, yapılan müdahalelere rağmen Mamur'un yaşamsal belirtilerini kaybettiğini belirledi. Bu üzücü durum, kaza anının dehşetini artırdı.

Cenaze İncelemesi

Kaza sonrası, İsmail Mamur'un cenazesi savcılık incelemesi yapıldıktan sonra Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna taşındı. Olayla ilgili olarak adli süreç başlatıldı ve detaylı bir soruşturma açıldı.

Yerel halk, yaşanan bu üzücü durumun ardından güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Elazığ'da beton pompasının çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Elazığ'da beton pompasının çarptığı yaya hayatını kaybetti.