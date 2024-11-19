Elazığ'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Elazığ'ın Rüstempaşa Mahallesi Adnan Orakçıoğlu Caddesi'nde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga sonucunda 2 kişi yaralandı. Olayın nedeni henüz belirlenemedi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, yaralılar olay yerinde bulunan sağlık ekipleriyle hızlıca tedavi altına alındı. 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerinin yönlendirildiği olayda, yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.