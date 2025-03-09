Elazığ'da Bulunan Yavru Babun Gaziantep'e Taşındı

Elazığ'da Yolda Bulunan Yavru Babun Gaziantep'e Getirildi

Elazığ'da 6 Mart'ta kent kırsalında bir yürüyüşçü tarafından bulunan yavru babun, Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildikten sonra ilk bakımı yapılmış ve Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na yerleştirilmiştir.

Babunun Bakımı ve Tedavisi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yavru babunun Doğal Yaşam Parkı'ndaki hastanede detaylı bir kontrolden geçtiğini bildirdi. Kan tahlilleri, nabız, kulak ve diş kontrolleri ile ağız yapısının incelendiğini dile getiren Özsöyler, hayvanın ileri derecede su kaybı ve buna bağlı mineral ile vitamin kaybı yaşadığını ifade etti.

Özsöyler, yavru babuna çeşitli tedaviler uygulandığını belirterek, "Mineral ve vitamin takviyesi yaptık. Şu an yoğun bakım ünitesinde kalıyor. Tedavi süresi yaklaşık 2,5 ay sürecek. Buradaki tedavisi tamamlandıktan sonra, yavru babunu Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan diğer babun türü maymunların yanına bırakacağız." dedi.

Elazığ'da bulunan ve ilk bakımı yapılan yavru babun, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na yerleştirildi. Yavru babunun getirildiği Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'ndaki hastanede tedavisi sürüyor.

Elazığ'da bulunan ve ilk bakımı yapılan yavru babun, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na yerleştirildi. Yavru babunun getirildiği Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'ndaki hastanede tedavisi sürüyor.