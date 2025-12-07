Elazığ'da Çatı Yangını: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde çatıda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü; bir kişi dumandan etkilenerek Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 14:19
Olay yeri ve nedeni

Yangın, Sürsürü Mahallesi Taşkent Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bina sakinleri çatı kısmında ateş yakarak yemek pişirmeye başladı. Ocaktan sıçrayan alevler çatı kısmında yangına sebep oldu.

Müdahale ve sağlık durumu

İlk müdahalede bulunan vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme başlatıldı

Ekipler olay yerinde inceleme başlattı.

