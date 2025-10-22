Elazığ'da Cep Telefonu Bayisinden Hırsızlık: Şüpheli Tutuklandı
Olayın Detayları
Elazığ'da bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.
Soruşturma ve Yakalama
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Üniversite Mahallesi'nde bulunan bir cep telefonu bayisinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliyi yakaladı.
Görüntülerdeki Anlar
Olay anına ait görüntülerde, şüphelinin iş yerinin kapı camını kırıp içeri girdiği, raf ve çekmeceleri karıştırdıktan sonra kucağında bazı ürünlerle dışarı çıktığı görülüyor.
Adli Süreç
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
