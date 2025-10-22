Elazığ'da Cep Telefonu Bayisinden Hırsızlık: Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da cep telefonu bayisinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, güvenlik kamerası görüntüleri ve polis çalışmasıyla yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 17:09
Olayın Detayları

Elazığ'da bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.

Soruşturma ve Yakalama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Üniversite Mahallesi'nde bulunan bir cep telefonu bayisinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliyi yakaladı.

Görüntülerdeki Anlar

Olay anına ait görüntülerde, şüphelinin iş yerinin kapı camını kırıp içeri girdiği, raf ve çekmeceleri karıştırdıktan sonra kucağında bazı ürünlerle dışarı çıktığı görülüyor.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

