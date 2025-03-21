Elazığ'da Çiçek Açan Kayısı Ağaçları Karla Kaplandı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde çiçek açan kayısı ağaçları, kar yağışı ile kaplandı, çiftçiler zirai don uyarısıyla tedirgin durumda.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 15:46
Elazığ'da Çiçek Açan Kayısı Ağaçları Karla Kaplandı

Elazığ'ın Baskil İlçesi Bembeyaz Oldu

Elazığ'ın Baskil ilçesinde bu yıl çiçek açma dönemine denk gelen kar yağışı, kayısı ağaçlarını karla kapladı. Dün etkisini gösteren ve gece boyunca devam eden kar yağışı, özellikle kayısı üretiminin yoğun yapıldığı bölgede etkili oldu.

Kayısı Üreticileri Tedirgin

İlçede, Elazığ genelindeki yaklaşık 1 milyon 300 bin kayısı ağacının %95'ini oluşturan bahçelerde, çiçeklenme döneminde yağan kar, çiftçilerin endişelenmesine yol açtı. Üreticiler, olası zirai don olaylarına karşı uyarıldı ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Siirt'te Öğrencilere Uzay Yolculuğunu Anlattı
2
Fatih'te İki İETT Otobüsünün Çarpışması Trafiği Olumsuz Etkiledi
3
Siirt'te Coşkulu Nevruz Bayramı Kutlaması
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart'ı Bahar ve Kardeşlik Bayramı İlan Etmeye Davet Ediyor
5
Kazakistan'da Baharın Müjdecisi Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlanıyor
6
İzlanda'nın Eğitim Bakanı İstifa Etti: 36 Yıl Önceki İlişkisi Şok Yarattı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni haritalar çizenler emellerine ulaşamayacak'

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek