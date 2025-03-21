Elazığ'da Çiçek Açan Kayısı Ağaçları Karla Kaplandı

Elazığ'ın Baskil İlçesi Bembeyaz Oldu

Elazığ'ın Baskil ilçesinde bu yıl çiçek açma dönemine denk gelen kar yağışı, kayısı ağaçlarını karla kapladı. Dün etkisini gösteren ve gece boyunca devam eden kar yağışı, özellikle kayısı üretiminin yoğun yapıldığı bölgede etkili oldu.

Kayısı Üreticileri Tedirgin

İlçede, Elazığ genelindeki yaklaşık 1 milyon 300 bin kayısı ağacının %95'ini oluşturan bahçelerde, çiçeklenme döneminde yağan kar, çiftçilerin endişelenmesine yol açtı. Üreticiler, olası zirai don olaylarına karşı uyarıldı ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.