Elazığ'da Çocuklar Gazze İçin Yürüdü

Elazığ'da Çocuklar İle Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Elazığ'da bir grup çocuk, İsrail'in sürdüğü saldırılar sonucunda Gazze'de hayatını kaybeden akranlarına dikkat çekmek için anlamlı bir yürüyüş düzenledi.

Yürüyüş Detayları

El-Aksa Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelerek ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Protesto ve Duygusal Anlar

Yürüyüş sırasında, taşıdıkları dövizlerle İsrail'in saldırılarını protesto eden çocuklardan Talha Hacıbekiroğlu, "İsrail'in devam eden saldırıları sonucu binlerce çocuğun öldüğünü görüyoruz ve bu durumdan derin bir üzüntü duyuyoruz," diye konuştu.

Kur'an Okuma ve Dua

Etkinliğin ardından, hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Şiirler ve Danslar

Yürüyüşe katılan çocuklar, Filistin'e özgü şiirler okurken, dans figürleri sergileyerek ziyarete katılanlara duygusal anlar yaşattı.

Elazığ'da bir grup çocuk, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de hayatını kaybeden akranlarına dikkati çekmek için yürüyüş yaptı.

Elazığ'da bir grup çocuk, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de hayatını kaybeden akranlarına dikkati çekmek için yürüyüş yaptı.

Elazığ'da bir grup çocuk, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de hayatını kaybeden akranlarına dikkati çekmek için yürüyüş yaptı.

Elazığ'da bir grup çocuk, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de hayatını kaybeden akranlarına dikkati çekmek için yürüyüş yaptı.

Elazığ'da bir grup çocuk, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de hayatını kaybeden akranlarına dikkati çekmek için yürüyüş yaptı.