Elazığ'da dağcılar 102. yıla özel dev Türk bayrağıyla tırmandı

Ağın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği

Elazığ'ın Ağın ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı anısına dev bir Türk bayrağıyla görkemli bir kaya tırmanışı düzenlendi.

Etkinlik, Ağın Kaymakamlığı ve Elazığ Doğa Sporları Spor Kulübü işbirliğiyle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilçede bulunan Balkayası kayalıklarında gerçekleştirildi.

Kulüp üyesi 7 profesyonel dağcı, 50 metre yüksekliğindeki Balkayası kayalıklarına, 4 metre genişliğinde ve 6 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla tırmandı.

Dağcıların adeta görsel şölen sunan Türk bayraklı tırmanışı dron ile havadan görüntülendi.

Kulüp Başkanı Abdullah Ataş, AA muhabirine adrenalin dolu bu tırmanışın gerçekleştirilmesine destek veren Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz'a teşekkür etti.

Ataş, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yılını sevinçle kutluyoruz. Bu güzel vatanı bize miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

