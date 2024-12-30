DOLAR
35,3 -0,45%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.963,26 -0,23%
BITCOIN
3.262.722,27 1,47%

Elazığ'da Denetimli Serbestlik 20. Yıl Bölge Toplantısı Gerçekleşti

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Elazığ'da denetimli serbestliğin önemi ve cezasızlık algısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 17:04
Elazığ'da Denetimli Serbestlik 20. Yıl Bölge Toplantısı Gerçekleşti

Elazığ'da Denetimli Serbestlik 20. Yıl Bölge Toplantısı

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Elazığ'da düzenlenen "Denetimli Serbestlik 20. Yıl Bölge Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Can, Türkiye'de cezaevinde yaklaşık 380 bin mahkum ve tutuklu bulunduğunu, bunun yanında 600 bine varan denetimli serbestlikten yararlanan şahısların bulunduğunu ifade ederek, 85 milyon nüfus içerisinde 1 milyon kişinin infaz rejimine tabi olduğunu belirtti.

Cezasızlık Algısı ve Sosyal Medya Etkisi

Ramazan Can, toplumda var olan cezasızlık algısının gerçekte mevcut durumla örtüşmediğini vurguladı. "Bugün 1 milyona yakın kişi infaz hukukunun kurallarına riayet etmek durumunda. Ancak sosyal medyanın etkisiyle bu algı oluşuyor" ifadelerini kullandı. Can, adli kolluğa ulaşan delillerin sonradan çıkmasının ve sosyal medya paylaşımlarının, cezasızlık algısına zemin hazırladığını belirtti.

Denetimli Serbestlik ve Rehabilitasyon

Can, denetimli serbestliğin suç işlemekte olan bireylerin rehabilitasyonu ve topluma yeniden kazandırılması açısından kritik bir rol oynadığını dile getirdi. "Denetimli serbestlik, infaz kurumlarının sağladığı denge ile suçlunun cezayı çektikten sonra sağlıklı bir birey olarak topluma kazandırılması için gereklidir" dedi.

Elazığ'ın Rolü ve İşbirlikleri

Elazığ’ın sağlık alanında ıslah ve iyileştirme merkezlerinden biri olacağını ifade eden Can, "İnşallah Sağlık Bakanlığımız ile yapacağımız protokol çerçevesinde Elazığ önemli bir merkez haline gelecek" açıklamasında bulundu. Ayrıca Elazığ için Model Çocuk Eğitimevi kurulmasına dair protokolün imzalandığını da belirtti.

Toplantıda Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım da denetimli serbestlik sürecinin önemini vurgulayarak rehabilitasyonun gerekliliğine dikkat çektiler. Ayrıca, programda Elazığ’daki suça sürüklenen çocuklar için hazırlanan etkinlik odasının açılışı yapıldı.

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can (fotoğrafta), Elazığ'da Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür...

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can (fotoğrafta), Elazığ'da Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen "Denetimli Serbestlik 20. Yıl Bölge Toplantısı"na katıldı. Adalet Bakan Yardımcısı Can, toplantıda bir konuşma yaptı.

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can (fotoğrafta), Elazığ'da Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür...

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can (fotoğrafta), Elazığ'da Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen "Denetimli Serbestlik 20. Yıl Bölge Toplantısı"na katıldı. Adalet Bakan Yardımcısı Can, toplantıda bir konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Tekirdağ'da Öğrencilerle Buluştu
2
İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerine Gelişim Raporu Verilecek
3
Şırnak’ta Şehit Bebek ve Çocuklar Anısına Kütüphane Açıldı
4
Manchester Havalimanı'nda Polis Gözaltı Sırasında Şoke Eden Şiddet Görüntüleri Ortaya Çıktı
5
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 'Kırgız Markası' Ödülünü Aldı
6
Rusya, Donetsk'teki Novoolenovka'yı Ele Geçirdi
7
Hatay'da Uyuşturucu İmalathanesine Baskın: 4 Şüpheli Tutuklandı

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi