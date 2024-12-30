Elazığ'da Denetimli Serbestlik 20. Yıl Bölge Toplantısı Gerçekleşti

Elazığ'da Denetimli Serbestlik 20. Yıl Bölge Toplantısı

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Elazığ'da düzenlenen "Denetimli Serbestlik 20. Yıl Bölge Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Can, Türkiye'de cezaevinde yaklaşık 380 bin mahkum ve tutuklu bulunduğunu, bunun yanında 600 bine varan denetimli serbestlikten yararlanan şahısların bulunduğunu ifade ederek, 85 milyon nüfus içerisinde 1 milyon kişinin infaz rejimine tabi olduğunu belirtti.

Cezasızlık Algısı ve Sosyal Medya Etkisi

Ramazan Can, toplumda var olan cezasızlık algısının gerçekte mevcut durumla örtüşmediğini vurguladı. "Bugün 1 milyona yakın kişi infaz hukukunun kurallarına riayet etmek durumunda. Ancak sosyal medyanın etkisiyle bu algı oluşuyor" ifadelerini kullandı. Can, adli kolluğa ulaşan delillerin sonradan çıkmasının ve sosyal medya paylaşımlarının, cezasızlık algısına zemin hazırladığını belirtti.

Denetimli Serbestlik ve Rehabilitasyon

Can, denetimli serbestliğin suç işlemekte olan bireylerin rehabilitasyonu ve topluma yeniden kazandırılması açısından kritik bir rol oynadığını dile getirdi. "Denetimli serbestlik, infaz kurumlarının sağladığı denge ile suçlunun cezayı çektikten sonra sağlıklı bir birey olarak topluma kazandırılması için gereklidir" dedi.

Elazığ'ın Rolü ve İşbirlikleri

Elazığ’ın sağlık alanında ıslah ve iyileştirme merkezlerinden biri olacağını ifade eden Can, "İnşallah Sağlık Bakanlığımız ile yapacağımız protokol çerçevesinde Elazığ önemli bir merkez haline gelecek" açıklamasında bulundu. Ayrıca Elazığ için Model Çocuk Eğitimevi kurulmasına dair protokolün imzalandığını da belirtti.

Toplantıda Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım da denetimli serbestlik sürecinin önemini vurgulayarak rehabilitasyonun gerekliliğine dikkat çektiler. Ayrıca, programda Elazığ’daki suça sürüklenen çocuklar için hazırlanan etkinlik odasının açılışı yapıldı.

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can (fotoğrafta), Elazığ'da Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen "Denetimli Serbestlik 20. Yıl Bölge Toplantısı"na katıldı. Adalet Bakan Yardımcısı Can, toplantıda bir konuşma yaptı.

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can (fotoğrafta), Elazığ'da Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen "Denetimli Serbestlik 20. Yıl Bölge Toplantısı"na katıldı. Adalet Bakan Yardımcısı Can, toplantıda bir konuşma yaptı.