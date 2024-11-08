Elazığ'da Deprem Alarmı

Elazığ'da Deprem
AFAD, saat 17.04'te merkez üssü Elazığ olan 5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, saat 17.04'te merkez üssü Elazığ olan 5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
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