Elazığ'da deprem oldu: 4.2 şiddetinde sarsıntı meydana geldi!

AFAD tarafından yapıla paylaşımda Elazığ'da deprem meydana geldiği açıklandı. Alınan bilgilere göre saat 16,26 sularında merkez üssü Elazığ olan bir deprem meydana geldi.

Yaşanan depremin yeri 9,36 km altında meydana geldiği belirtilirken depremi çevre illerde de hissedildiği belirtildi.

ÖNCE HATAY SONRA AKDENİZ

Sabah saatlerinde Hatay'da günün ilerleyen saatlerinde de Akdeniz açıklarında deprem meydana geldiği belirtildi. Bu depremlerin ardından ise bir son dakika gelişmesi olarak Elazığ depremi meydana geldi.

Hatay'da meydana gelen depremin 3.9 olduğu belirtilirken Akdeniz açıklarında meydana gelen depremin ise şiddeti 3,6 olarak kayıtlara geçti.