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Elazığ'da Dereye Devrilen Araçta 3 Yaralı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 18:36
Elazığ'da Dereye Devrilen Araçta 3 Yaralı

Elazığ'da Otomobil Dereye Devrildi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, 34 YA 701 plakalı otomobilin dereye devrilmesi sonucu üç kişi yaralandı.

Kaza Anı ve Müdahale

Kaza, Elazığ-Bingöl kara yolunun Başyurt köyü mevkisinde gerçekleşti. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak dereye düştü.

Kaza sonrası, araçta bulunan üç kişi hafif yaralı olarak kurtuldu. Olayın ardından 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, ihbar üzerine hızla kaza yerine sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza yerine...

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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