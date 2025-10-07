Elazığ'da Devrilen Otomobil Park Halindeki Tıra Çarptı: 3 Yaralı

Kaza Güney Çevre Yolu Galericiler Sitesi'nde meydana geldi

Elazığ'da devrilen bir otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu üç kişi yaralandı.

Kazada yaralananlar: sürücü F.T. ile araçtaki A.T. ve G.E..

Kazaya karışan araç: 23 AJ 481 plakalı otomobil.

Kaza, Güney Çevre Yolu Galericiler Sitesi mevkiinde sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu otomobilin devrilip park halindeki tıra çarpması ile gerçekleşti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Yaralılar, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.