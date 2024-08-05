Elazığ'da Düğün Günü Filistin'e Destek

Filistin'e Destek Veren Gelin Arabası

Elazığ'da dünyaevine giren Zeynep Avcı (22) ve Muhammed Nur Dalokay (25), düğünlerinin anlamını korumak adına özel bir protesto gerçekleştirdi. Gelin arabasına astıkları Filistin bayrağı ve üzerindeki yazılarla, Filistin'deki duruma dikkat çekmek istediler.

Düğün Konvoyunda Protesto

İki genç, gelin arabalarının ön ve arka kısmına "Nehirden Denize Özgür Filistin" ve "Şehit Lider İsmail Heniyye'ye Selam Olsun" yazısını astılar. Damat Muhammed Nur, omzuna astığı Filistin bayrağı ve "Hepimiz Filistinliyiz" yazılı atkıyla düğününe katıldı. “Acıyı Hissetmeye Devam Ediyoruz”

Dalokay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün en mutlu günümüz, fakat devam eden İsrail saldırıları nedeniyle, mazlum Müslümanların acısını da hissetmeye devam ediyoruz" dedi. Filistin halkının özgürlüğüne kavuşana kadar desteklerini sürdüreceklerini vurguladı.

Özel Bir Mesaj

Dalokay, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu hem Müslümanlık hem de insanlık vazifemiz. Bu özel günümüzde Filistinli kardeşlerimizi unutmamak adına gelin arabamızı bu şekilde süsledik. Onlar sürekli aklımızdalar. Allah onlara zafer nasip etsin, bizleri de o zaferin bir parçası yapsın inşallah."

Düğün salonunun girişine de İsmail Heniyye'nin posteri asılmıştı. Genç çift, Filistin için farkındalık yaratmayı başardı.

Elazığ'da evlenen çiftin talebi üzerine gelin arabasına Filistin bayrağı asıldı, araç bayrağın renklerini taşıyan çiçekler ve şeritlerle süslendi.

Elazığ'da evlenen çiftin talebi üzerine gelin arabasına Filistin bayrağı asıldı, araç bayrağın renklerini taşıyan çiçekler ve şeritlerle süslendi.

Elazığ'da evlenen çiftin talebi üzerine gelin arabasına Filistin bayrağı asıldı, araç bayrağın renklerini taşıyan çiçekler ve şeritlerle süslendi.

Elazığ'da evlenen çiftin talebi üzerine gelin arabasına Filistin bayrağı asıldı, araç bayrağın renklerini taşıyan çiçekler ve şeritlerle süslendi.

Elazığ'da evlenen çiftin talebi üzerine gelin arabasına Filistin bayrağı asıldı, araç bayrağın renklerini taşıyan çiçekler ve şeritlerle süslendi.

Elazığ'da evlenen çiftin talebi üzerine gelin arabasına Filistin bayrağı asıldı, araç bayrağın renklerini taşıyan çiçekler ve şeritlerle süslendi.

Elazığ'da evlenen çiftin talebi üzerine gelin arabasına Filistin bayrağı asıldı, araç bayrağın renklerini taşıyan çiçekler ve şeritlerle süslendi.