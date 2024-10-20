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Elazığ'da Düğünde Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'nde bir düğünde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 00:33
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 00:33
Elazığ'da Düğünde Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Elazığ'da Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Elazığ’ın Ataşehir Mahallesi’nde düzenlenen bir düğün sırasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga Sırasında Yaralanmalar Meydana Geldi

Kavga esnasında toplam 4 kişi, bıçak ve yumruk darbeleriyle yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumu hakkında yetkililer bilgi vermedi.

Olay Yerine Müdahale Ekipleri Sevk Edildi

Olayın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, duruma müdahale etmek üzere hızla olay yerine intikal etti. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere hastanelere sevk edildi.

Polis, Soruşturma Başlattı

Olayla ilgili yapılan ilk değerlendirmelerde, yetkililer kavgaya neyin sebep olduğu konusunda araştırmalara başladı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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